Lindsey Vonn stichelt gegen Mikaela Shiffrin

Sie zählen zu den erfolgreichsten Ski-Athletinnen aller Zeiten, aber Freunde werden diese beiden wohl keine mehr.

Lindsey Vonn ist bereits in der Ski-Pension, aber die US-Amerikanerin hat immer noch ihre Meinung zum Sport und zu ihren Ex-Kolleginnen. Jetzt bekam Landsfrau Mikaela Shiffrin ihr Fett weg. In einem Interview mit dem Youtuber Graham Bensinger machte Vonn klar, was sie von ihrer jungen Ex-Kollegin hält. "Sie hat ihr eigenes Ding gemacht und sie wollte nie wirklich involviert sein oder meine Hilfe oder die Hilfe von irgendhemandem", erklärt die 35-Jährige.

Dass Shiffrin im Gegenzug auch selbst niemandem hilft, stößt Vonn ganz besonders sauer auf. "Ich denke, als professionelle Athletin und insebsondere "als Beste aller Zeiten" - hat man die Verantwortung anderen zu helfen", so Vonn.

Für das US-Damenteam sieht Vonn auch in der Zukunft Schwierigkeiten. Laut der 35-Jährigen fehle es an der notwendigen Breite. Auch hier müsse man Shiffrin in die Verantwortung ziehen, deutet Vonn an. "Man ist in einer Rolle, in der man so viele Leute positiv beeinflussen könnte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ausgenutzt wird, wie es sein könnte", sagt sie.

Shiffrin wurde vom "Outside Magazin" bereits vor zwei Jahren zur besten Skifahrerin aller Zeiten gekürt. Für Lindsey Vonn nicht zur Gänze nachvollziehbar. Immerhin müsse man hier differenzieren. "Sie ist die beste Slalom-Fahrerin, keine Frage", sagt sie. Aber: "Die Medien nehmen ein Ding und verallgemeinern das und es wird komplett anders. Das war zu einer Zeit, als ich auch noch Rennen gefahren bin und gewonnen habe. Es ist schön für sie, aber es fühlt sich immer noch so an, dass es respektlos gegenüber mir war."