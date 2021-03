Pertl führt Österreich im Teambewerb an

Um 12 Uhr geht für die ÖSVler der Teambewerb im Weltcupfinale in Lenzerheide los!

Nach den Absagen der Abfahrten und Super-G am Mittwoch und Donnerstag beim alpinen Ski-Weltcupfinale in Lenzerheide wegen Neuschnees und Nebels soll es nun am Freitag mit dem ersten Rennen klappen. Angesetzt ist der Teambewerb, der im Parallelformat ausgetragen wird. Für Österreich gehen Franziska Gritsch, Katharina Huber und Ramona Siebenhofer sowie Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl, Fabio Gstrein und Christian Hirschbühl an den Start.