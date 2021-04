Renate Götschl kandidiert als ÖSV-Präsidentin

Ex-Skiprofi Renate Götschl kandidiert für den Posten der ÖSV-Präsidentin.

Paukenschlag beim ÖSV! Ex-Rennläuferin Renate Götschl gab am Sonntag überraschend ihre Kandidatur als Präsidentin des österreichischen Skiverbands bekannt.

Nach 31 Jahren an der Spitze wird Peter Schröcksnadel am dritten Juni-Wochenende als ÖSV-Boss abgelöst werden. Die Suche nach einem Nachfolger wird dabei immer mehr zum Thriller – und ist nun um ein Kapitel reicher. Renate Götschl wird zur Wahl antreten. Die 45-jährige Steirerin gilt derzeit als einzige Gegenkandidatin von Michael Walchhofer. Der 45-jährige Salzburger ist der amtierende Vizepräsident.



„Speed-Queen“ Götschl war von 1993 bis 2009 im Weltcup aktiv, feierte 46 Weltcupsiege, holte drei WM-Titel, zwei Olympiamedaillen und siegte in der Saison 1999/2000 im Gesamtweltcup. Sie wäre die erste Frau an der Spitze des ÖSV.