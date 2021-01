Schwarz auf Podestkurs - Aus für Feller

Marco Schwarz ist Österreichs heißestes Eisen auf einen Podestplatz beim Slalom in Adelboden.

Marco Schwarz liegt nach dem ersten Durchgang beim Slalom in Adelboden mitten im Spitzenfeld auf Platz vier, nur zwei Hundertstel hinter Platz zwei. Auf den führenden Franzosen Clement Noel fehlen "Blacky" lediglich 43 Hundertstel. Noels Landsmann Victor Muffat Jeandet (+00,41) auf Rang zwei und der Schweizer Loic Meillard (+00,42) auf Rang drei liegen also absolut in Schlagdistanz zum besten ÖSV-Mann.

Leider bereits ausgeschieden ist der Slalom-Weltcupführende Manuel Feller. Der Norweger Henrik Kristoffersen liegt auf Rang 11 unmittelbar vor dem deutschen Vortagessieger Linus Strasser und dem zweitbesten ÖSV-Läufer Michael Matt.

Der zweite Durchgang startet um 13:30 - hier geht's zum Sport24-LIVE-Ticker.