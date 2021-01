Marco Schwarz gewinnt nach toller Aufholjagd am Chuenisbärgli in Adelboden vor Strasser und Ryding.

Marco Schwarz hat beim Klassiker in Adelboden seinen ersten Weltcupsieg im Slalom gefeiert und übernahm mit dem Sieg auch das Rote Trikot. Der Kärntner katapultierte sich im zweiten Durchgang vom vierten Platz noch an die Spitze. Er siegte am Ende 0,14 Sekunden vor dem Deutschen Linus Straßer und 0,15 vor dem Briten Dave Ryding. Vierter wurde nur 2/100 Sekunden dahinter Michael Matt. Für Schwarz war es der dritte Weltcupsieg seiner Karriere nach einem City Event in Oslo und einer Kombination in Wengen, jeweils im Jänner 2019.

Schwarz beendet lange ÖSV-Durststrecke

"Das ist richtig, richtig cool, der erste Sieg im Slalom", sagte Schwarz, der auch eine lange Durststrecke für die ÖSV-Technik-Herren beendete. Zuletzt hatte im Jänner 2019 in Schladming Marcel Hirscher einen Slalom gewonnen.

Schwarz behielt im zweiten Lauf die Nerven

Der im Trikot des Weltcupführenden angetretene Manuel Feller schied im ersten Durchgang aus, das Rote Leiberl übernahm nun der 25-jährige Schwarz.

Der Halbzeitführende Clement Noel verpatzte seinen zweiten Lauf.

Feller schied aus und musste das Rote Trikot gleich wieder abgeben

Feller machte einen "dummen Fehler". Man habe bei der Besichtigung schon gesehen, dass es dort weghänge. "Ich wusste, dass es heute schwierig wird, es sind ganz andere Bedingungen. Das Feld hat sich wieder ein bisserl durchgemischt. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne ein Wörtchen mitgeredet." Er wusste, dass man auf solchen Bedingungen nicht dominieren werde, aber man habe sich sehr gut darauf eingestellt. "Es ist sehr viel Aggressivität im Schnee, es sind 15 Grad Unterschied im Vergleich zu den ersten drei Rennen", erklärte der Tiroler.

