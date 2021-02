Beim Damen-Super-G in Val di Fassa kam es zu unschönen Szenen als Kajsa Vickhoff Lie zum Sturz kam.

Die junge Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie stürzte schwer im letzten Speed-Rennen in Val di Fassa. Die Ski-Athletin kam im Mittelteil an einem steileren Stück zum Stuz und rutschte kopfüber den Hang hinunter in den Fangzaun. Die Läuferin musste mit dem Hubscheauber geborgen werden.

© ORF Livestream

Weitere Infos folgen in Kürze...