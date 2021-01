Katharina Liensberger steht beim Nachtslalom in Flachau für uns im Fokus - neue Slalom-Queen fordert Shiffrin, Vlhová und Gisin.

Lange war der Slalom ein "Fall für zwei": 28 Slaloms teilten sich Mikaela Shiffrin (19 Siege) und Petra Vlhová (9) die Siege untereinander auf. Doch im letzten Slalom 2020 schlug Michelle Gisin zu. In Zagreb, im ersten Slalom 2021, schlug Vlhová zurück. Bei allen vier Slalom-Entscheidungen 2020/21 am Podest war Liensberger - sie macht den Slalom, wie ORF-Ski-Reporterin Alina Zellhofer passend vorrechnete, zum "Fall für vier". Heute kann "Liensi" den Sieg holen (1. DG Slalom in Flachau ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker).

Trotz Corona: 145.000 Euro Rekord-Preisgeld

Liensberger war mit ihren beiden dritten Plätzen in Levi sowie jeweils Rang zwei in Semmering und Zagreb zuletzt Beste eines immer stärker werdenden ÖSV-Slalomteams. In Zagreb fehlten der 23-jährigen Vorarlbergerin nur 5 Hundertstel auf Siegerin Vlhová . "Vielleicht kommen die Hundertstel bei meinem Lieblingsrennen in Flachau zurück", sagt Liensberger. Es würde sich jedenfalls auszahlen. Trotz Coronakrise wartet Flachau mit dem höchsten Preisgeld im Damen-Skiweltcup auf: 145.000 Euro werden auf die Top 30 aufgeteilt.

2010 und 2011 gewann Marlies Schild (jetzt Raich) in Flachau. Liensberger könnte die seit damals andauernde rot-weiß-rote Sieglosserie beenden und damit auch das Warten auf den ersten ÖSV-Slalomerfolg seit Nicole Hosp in Aspen 2014.

Regierende "Snow Space Princess" ist übrigens Vlhová. Die Slowakin saß 2019 und 2020 am Flachau-Thron und könnte sich wenige Tage, nachdem sie in Zagreb "Snow Queen" wurde, die nächste Krone abholen.