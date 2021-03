ÖSV-Hoffnung und WM-Heldin Katharina Liensberger liegt nach dem 1. Slalom-Durchgang in Aare in Lauerstellung auf Rang drei - Vlhova und Shiffrin an der Spitze.

Die besten Slalomläuferinnen der Gegenwart liegen am Freitag auch zur Halbzeit des ersten von zwei Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen in Aare voran. Es führt die Slowakin Petra Vlhova vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,41 Sek.) und der Vorarlbergerin Katharina Liensberger (+0,57). Dahinter lauern die Schweizerinnen Wendy Holdener (+0,68) und Michelle Gisin (+1,15). Der zweite Durchgang ist für 16.30 Uhr (im Sport24-LIVE-Ticker) angesetzt. Als Siebente 1,65 Sekunden Rückstand hat Franziska Gritsch, bei Chiara Mair waren es bereits 1,98, bei Marie-Therese Sporer 2,66. Katharina Huber schied aus. Die ÖSV-Damen warten in diesem Winter noch auf einen Weltcupsieg. Im Kampf um die Slalomkugel mischt Weltmeisterin Liensberger als Dritte hinter Vlhova und Shiffrin noch mit. Hier alle Details zum Rennen im Sport24-LIVE-TIcker Die Top-10 in der Übersicht: © oe24