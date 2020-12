Shiffrin führt - ÖSV-Dame Brunner auf Rang Vier

Nach dem Durchgang des Riesentorlauf der Damen in Courchevel geht die Schweizerin Mikaela Shiffrin in Führung- dicht gefolgt von Steffanie Brunner.

Die ÖSV-Damen konnten im ersten Durchgang nur teilweise an ihre starke Leistung vom Samstag in Courchevel anknüpfen. Etwas überraschend führt nach einem brillanten Lauf Mikaela Shiffrin, die langsam zurück zu alter Stärke findet. Die Italienerinnen Marta Bassino (+0,07 Sek.) und Federica Brignone (+0,14 Sek.) sind aber dran an der US-Amerikanerin. Beste Österreicherin ist Stephanie Brunner (+0,70 Sek.) auf Rang vier. Die ÖSV-Dame glänzte vor allem im Mittelteil mit einer perfekten Linie und fährt vor auf Rang vier.

Ab 13 Uhr der 2.DG im Sport24-LIVE-Ticker

Die Piste ist vor allem aufgrund der Wetterbedingungen eine große Herausforderung. Kleine Fehler kosten den Damen viel Zeit, die Sturzgefahr ist äußerst hoch. Acht Österreicherinnen haben sich für das Finale der Top 30 qualifiziert.