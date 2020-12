Shiffrin plant Attacke am Semmering

Shiffrin greift am Montag (10 Uhr) und Dienstag (15.15 Uhr) nach Semmering-Coup.

Mikaela Shiffrin konnte zuletzt in Courchevel den ersten Sieg nach dem Tod ihres Vaters feiern. Für die Amerikanerin war es einer der emotionalsten Erfolge ihrer Karriere. Im Riesentorlauf am Montag (1. Durchgang ab 10 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) kann die fünffache Weltmeisterin nachlegen.

Mit Zauberberg-Doppel kommt Weltcup-Angriff

Derzeit liegt Shiffrin im Gesamtweltcup 190 Punkte hinter Erzrivalin Petra Vlhová. Bei den letzten Rennen in Niederösterreich 2018 konnte die Slowakin im Riesentorlauf siegen, Shiffrin triumphierte am Tag darauf im Slalom. 2016 gelang Shiffrin sogar der Dreifachsieg, weil damals zwei RTLs ausgetragen wurden.

Seit 1998 gibt es die Weltcuprennen an der steirischen Grenze, sieben Läuferinnen konnten das Zauberberg-Doppel holen und im selben Jahr beide Bewerbe für sich entscheiden. Bislang gelang dieses Kunststück allerdings nur Kathrin Zettel gleich zwei Mal. Wenn Shiffrin ihre Sieg-Form bestätigt und sowohl am Montag als auch am Dienstag jubelt, könnte sie nicht nur den Rekord der Lokalmatadorin einstellen, sie würde zugleich auch wichtige Punkte im Kampf um die große Kristallkugel sammeln.