Vlhova angelt sich neuen Trainer

Die Zusammenarbeit bestehe vorerst für kommende Olympia-Saison - Der Schweizer betreute schon Gut und Maze.

Ski-Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vlhova ist auf ihrer Trainersuche in der Schweiz fündig geworden. Künftig wird die Slowakin vom ehemaligen Swiss-Ski-Trainer Mauro Pini trainiert. Der 56-Jährige erklärte gegenüber dem Tessiner Fernsehen, dass man sich vorerst für eine Zusammenarbeit in der kommenden Olympia-Saison geeinigt habe. "Es besteht aber die Absicht, nach vorne zu schauen auf den nächsten olympischen Zyklus."



Pini ist ein erfahrener Profi, der auch schon Maria Jose Rienda Contreras, Lara Gut-Behrami und Tina Maze trainiert hat. Bereits vor fünf Jahren soll Pini mit Vlhovas Umfeld Kontakt gehabt haben, eine Einigung soll sich damals vor allem aus finanziellen Gründen zerschlagen haben. Vlhova will ihr Privatteam für die kommende Saison auch noch mit einem Physiotherapeuten und einem neuen Servicetechniker ergänzen.

Vlhova, die als Slalom-Spezialistin in den Weltcup gefunden hatte, war die vergangenen fünf Saisonen vom Italiener Livio Magoni betreut und zur Allrounderin geformt worden. Nach dem Gewinn der großen Kristallkugel und seltsamen Aussagen Magonis über die Athletin fand die Erfolgsgeschichte ein Ende.