Alles bereit für Spektakel in Kitzbühel

Auf der berühmten Streif in Kitzbühel wird 2021 den Ski-Assen alles abverlangt werden.

Die Streif-Abfahrt in Kitzbühel gilt als das spektakulärste und schwierigste Rennen der Welt! Die heurige Auflage steht unter besonderen Vorzeichen. Wegen der Absage der Lauberhorn-Rennen erwartet uns diese und nächste Woche in Kitzbühel ein Mega-Programm mit fünf Rennen im Ski-Mekka. Von 16. - 24. Jänner finden in Kitzbühel nicht nur die traditionellen Hahnenkammrennen statt, sondern es werden auch eine Abfahrt und ein Slalom aus Wengen übernommen.

+++ Alle Rennen für Sie HIER im Sport24-LIVE-Ticker +++



Auf Weißwurstparty, "Arnie", Glanz und Glamour muss heuer coronabedingt leider verzichtet werden. Damit steht der sportliche Aspekt im Vordergrund. In den Speed-Rennen gelten Mayer und Kriechmayr als heißeste ÖSV-Eisen, im Slalom gelten Marco Schwarz und Manuell Feller als Sieganwärter.

© GEPA 2020 siegte Mayer vor Kriechmayr und sorgte für einen rot-weiß-roten Jubeltag

Geht es nach der Schneelage, steht den alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Kitzbühel nichts im Wege. Der Internationale Ski-Verband gab bereits nach der offiziellen Schneekontrolle "Grünes Licht" für die diesmal gänzlich ohne Zuschauer stattfindenden Hahnenkammrennen. Den Auftakt bilden am 16. und 17. Jänner zwei Slaloms, es folgen zwei Abfahrten am 22. und 23. Jänner und der Super-G (24. Jänner). Von 19. bis 21. Jänner stehen dazu Abfahrts-Trainings auf dem Programm.

© GEPA Das beste Rennen der Welt steigt heuer leider ohne Fans

Das erweiterte Programm des Ski-Weltcups in Kitzbühel nach der Übernahme der Wengen-Rennen:

Samstag, 16. Jänner: Slalom (Wengen-Ersatz *)

Sonntag, 17. Jänner: Hahnenkamm-Slalom (10.15 Uhr/13.15 Uhr)

Dienstag, 19. Jänner: 1. Abfahrtstraining

Mittwoch, 20. Jänner: 2. Abfahrtstraining

Donnerstag, 21. Jänner: 3. Abfahrtstraining

Freitag, 22. Jänner: Abfahrt (Wengen-Ersatz/11.30)

Samstag, 23. Jänner: Hahnenkamm-Abfahrt (11.30)

Sonntag, 24. Jänner: Hahnenkamm-Super-G (*)

*=Uhrzeit noch offen