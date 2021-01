Corona: Lauberhorn-Rennen vor Absage

Das traditionsreiche Ski-Wochenende in Wengen (15. bis 17. Jänner) soll laut einer 'Ö3-Meldung' nun doch nicht stattfinden.

Die hohen Corona-Zahlen vor Ort sollen eine Ausführung des Skirenn-Klassikers in Wengen verhindern. Zuletzt sollen vermehrt britische Touristen dort auf Urlaub gewesen sein. Anschließend wurden auch Fälle des mutierten Virus im Bergdorf nachgewiesen. Bei insgesamt 51 Einheimischen der 1.100 Bewohner und Touristen wurde ein positiver Coronatest abgegeben. Das führt laut Informationen des Radiosenders "Ö3" zur endgültigen Absage. Eine offizielle Bestätiugung der FIS steht noch aus.

Ursprünglich waren im Traditions-Weltcuport zwei Abfahrten und ein Slalom geplant. Erst am Sonntag hatte die FIS für die Rennen Grünes Licht gegeben. Eine Abfahrt wird nun am ersten März-Wochenende in Kvitfjell nachgetragen. Die beiden übrigen Rennen werden ersatzlos gestrichen.

Vonseiten des Schweizer Skiverbandes hieß es am Montagvormittag auf Twitter: "Die #Lauberhornrennen sind nicht abgesagt." Die schwierige Covid-19-Situation werde laufend analysiert, eine Entscheidung am (heutigen) Nachmittag getroffen und kommuniziert.

FIS stoppte Team-Anreise

Der Internationale Skiverband (FIS) hat Montagfrüh die Teams informiert, wegen evaluierter Zahlen der Gesundheitsbehörden vorerst nicht in die Schweiz anzureisen. Die Task Force der FIS werde die Situation prüfen und sobald wie möglich neue Informationen zur Verfügung stellen, hieß es.

Die FIS hatte die Durchführung der Lauberhornrennen am Sonntag bestätigt. Nachdem es vonseiten der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern keine Einwände gegen eine Durchführung der Weltcuprennen der alpinen Ski-Herren in Wengen gegeben hat, sollte der Weltcup-Tross der Herren am Montag von Adelboden ins Berner Oberland weiterreisen. Am Samstagabend war wegen hoher Corona-Zahlen bereits eine Absage der Wengen-Rennen im Raum gestanden.