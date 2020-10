Kristoffersen: 'Bin ein bisschen dick geworden'

Der Norweger möchte endlich den Gesamtweltcup holen.

Endlich geht es wieder los. Dieses Wochenende startet in Sölden der alpine Ski-Weltcup in die neue Saison. Die größten heißen dabei einmal mehr Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen. Der Franzose Pinturault, der eine Coronavirus-Infektion hinter sich hat, hat die jüngsten Ausgaben des Gletscher-Auftakts 2016 und 2019 gewonnen (2017, 2018 wurde das Herren-Rennen abgesagt). Sein norwegischer Rivale Kristoffersen stand hingegen noch nie in Sölden auf dem Stockerl.

Kristoffersen will diesen Winter endlich den Gesamtweltcup holen. Dafür hat der inzwischen 26-Jährige auch gezielt Muskelmasse aufgebaut. „Ich bin ein bisschen dick geworden“, scherzt der Norweger im Interview mit „NRK“. Statt 76 Kilo bringt Kristoffersen jetzt 83 Kilo auf die Waage. „Aus meiner Sicht kann es die Möglichkeit geben, etwas brutaler zu sein. Und das kann manchmal helfen.“

Der Norweger galt lange Zeit als Wunderkind und größter Herausforderer von Marcel Hirscher. Nach dessen Rücktritt, konnte Kristoffersen die Erwartungen letzten Winter aber nicht erfüllen. Er wurde im Gesamtweltcup nur 3.