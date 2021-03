Im Herren-Slalom konnte sich Marco Schwarz mit dem 7. Platz vorzeitig die Slalom-Kristallkugel sichern.

Marco Schwarz hat es geschafft. Mit Platz 7 im Slalom von Kranjska Gora hat der Kärntner den Sieg im Slalom-Weltcup vorzeitig gesichert.

Es ist die erste Kristlallkugel der ÖSV-Herren seit dem Karriereende von Marcel Hirscher 2019.

Nach dem Rennen sprach der 25-Jährige von "dem besten siebenten Platz meines Lebens."

Dem Kärntner genügte am Sonntag beim Weltcup-Torlauf in Kranjska Gora ein siebenter Platz, um sich vorzeitig die Kugel zu sichern. Für den Schweizer Ramon Zenhäusern war Rang drei zu wenig, um das Rennen offen zu halten. Es siegte der Franzose Clement Noel vor seinem Landsmann Victor Muffat-Jeandet (+0,62). Bester Österreicher war Manuel Feller als Sechster, Fabio Gstrein wurde Neunter.

Schwarz hatte wegen Rückenschmerzen am Samstag auf ein Antreten im Riesentorlauf verzichtet, meldete sich am Sonntag aber fit. Es ist die erste Slalomkugel für die ÖSV-Herren seit jener von Marcel Hirscher 2019, in der vergangenen Saison hatte es ja überhaupt keine gegeben.



