Ski-Wahnsinn: Slowene Cater schnappt Striedinger Sieg weg

Lange sah Otmar Striedinger mit einer Sensations-Fahrt als der sichere Sieger in Val d'Isere aus, doch ein Slowene sorgte für die Überraschung.

Fast hätte es mit einem ÖSV-Sieg geklappt! Mit einem zweiten Platz krönt Otmar Striedinger eine super Fahrt, besonders im Mittelteil der Piste. Martin Cater schnappte unserem ÖSV-Mann dann doch noch überraschend den Sieg weg. Mit Startnummer 41 hat der Slowene sensationell die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren in Val d'Isere gewonnen. Der Schweizer Urs Kryenbühl komplettiert das Überraschungspodest.

Hier alle Details zur Abfahrt im Sport24-LIVE-Ticker

Nach dem Super-G und dem Schweizer Mauro Caviezel gab es zum Auftakt der Speedrennen also auch in der Abfahrt einen Debütsieg. Die mit niedrigen Nummern gekommenen Elitefahrer waren an diesem Tag geschlagen, Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde (NOR) hatte sich mit fehlerfreier Fahrt als Vierter noch am besten geschlagen. Matthias Mayer wurde Achter, Max Franz Zwölfter. Der im Training so starke Daniel Hemetsberger wurde nach einem Sturz bei seiner Fahrt abgewunken, durfte nochmals fahren und landete auf Platz 29.

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage war die Piste verhältnismäßig gut präpariert, die Region Savoyen präsentierte sich bei Traumwetter. Weiter geht es für die Speedfahrer im Grödnertal.