Mega-Triumph für Alexis Pinturault beim Weltcup-Finale in Lenzerheide! Der Franzose gewinnt an seinem 30. Geburtstag den finalen Riesentorlauf der Saison und sichert sich damit sowohl die kleine Kugel im RTL als auch die große Kugel für den Gesamtweltcup.

Hier alle Details zum Rennen

Pinturault gewinnt 0,20 Sekunden vor Filip Zubcic sowie Weltmeister Mathieu Faivre (+0,21). Stefan Brennsteiner kann seine Podestserie nicht fortsetzten und fällt nach einem fehlerhaften Lauf im Finale von Halbzeitrang zwei auf vier zurück.

Marco Odermatt, der mit 25 Punkten Vorsprung im RTL ins Rennen gegangen war, erwischt nicht seinen besten Tag und muss mit Rang elf alle Kugelträume begraben. Für Pinturault ist es die erste Kristallkugel im RTL und sein erster Gesamtweltcup-Sieg.

.. And it's not the only globe! #fisalpine @AlexPinturault pic.twitter.com/hSGkWtdlSZ