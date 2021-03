Im Super-G hat Weltmeister Vincent Kriechmayr beste Chancen, als erster Österreicher seit Hannes Reichelt im Jahr 2008 die kleine Kristallkugel zu holen.

Die Entscheidung um den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Super-G der Herren fällt im letzten Saisonrennen in dieser Disziplin am Donnerstag. Vincent Kriechmayr startet mit einem komfortablen Vorsprung von 83 Punkten auf den Schweizer Marco Odermatt in den Super-G in Lenzerheide - zu sehen ab 11 Uhr LIVE im Sport24-Ticker!

Der 29-Jährige Doopel-Weltmeister startet mit satten 83 Punkten Vorsprung auf Odermatt ins letzte Speed-Rennen der Saison. Der Schweizer muss also unbedingt gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Kriechmayr bestenfalls 15. wird, um noch den Sprung auf Platz eins zu schaffen.

"Keine g´mahte Wiesen"

"Es ist definitiv keine g'mahte Wiesen", meinte Kriechmayr, der mit einer "Topleistung ums Podium mitfahren will, weil auf Platzierung zu fahren, das rächt sich meistens. Ich werde es deshalb so anlegen wie die Super-G davor. Man muss auch immer ein bisschen taktisch fahren", versicherte der Oberösterreicher.