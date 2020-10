Sölden wird zum TV-Spektakel

Sölden. "Die spektakulärsten Bilder, die Sie je vom Riesentorlauf-Auftakt gesehen haben", verspricht Regisseur Michael Kögler für dieses Wochenende. Mit 21 Kameras überträgt der ORF aus Sölden. Neu ist eine zusätzliche Super-Zeitlupe, die uns zeigt, wie sich Marco Schwarz & Co. über den gefürchteten oberen Steilhang kämpfen. Ex-Rennläufer liefern uns das Pisten-Feeling hautnah ins Wohnzimmer.

Im Idealfall funkt "Puchi" letzte Insider-Infos an seine Ex-Kollegen rauf zum Start. Für die ÖSV-Herren wird der Auftakt am Sonntag () brutal: Mit hohen Startnummern (keiner unter den Top 15) müssen Marco Schwarz, Roland Leitinger, Manuel Feller & Co. bereits mit einer ramponierten Piste rechnen.