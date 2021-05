Traumpaar im Schnee: Diese Schi-Megastars sind jetzt zusammen

Damit hat keiner gerechnet: Die jüngste Slalom-Olympiasiegerin und 45-fache Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin hat die große Liebe gefunden. Und es war sozusagen eine Arbeits-Romanze: Denn ihr Auserwählter ist kein geringerer als der norwegische Gesamtweltcupsieger von 2019/20 Aleksander Aamodt Kilde.

Auf Twitter verkündete das US-amerikanische Ski- und Snowboardteam nun die frohe Botschaft. "Wenn ihr es wisst, dann wisst ihr es...und jetzt wisst ihr es" wird Kilde dort zitiert. "Nennt ein mächtigeres Duo. Wir warten", schreit das US-Team im Social-Media-Nachrichtendienst.

“If you know you know...and now you know.” — @AleksanderKilde



Name a more powerful duo. We’ll wait. ???????????????????? pic.twitter.com/lSucsnVo2n