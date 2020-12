skispringen

Stefan Kraft kämpft weiter mit seinem Rücken, zittert um die Vierschanzentourne.

"Ich bin in dieser Saison eine Wundertüte. Eigentlich sehr gut drauf, aber ich muss immer schauen, was mein Rücken macht", betont Stefan Kraft. Der Salzburger, Gesamtweltcupsieger des Vorjahres, musste nach der Skif lug-WM in Planica auch die Tournee-Generalprobe in Engelberg auslassen. Grund: Anhaltende Rückenschmerzen. "Es belastet mich sehr", so Kraft. In dieser Saison konnte er corona-und rückenbedingt erst ein Weltcupspringen absolvieren, verpasste zum Start in Wisla wegen schwerer Windverhältnisse den Sprung in Durchgang zwei.

Entscheidung über Start bei Tournee nach Xmas

Derzeit kuriert sich der 27-Jährige in seiner Heimat aus. Für Kraft beginnt der Wettlauf mit der Zeit. Bereits am 28. Dezember beginnt mit der Qualifikation von Oberstdorf die 69. Vierschanzentournee - ein absolutes Saison-Highlight. Aber: Die intensive, kräftezehrende Tournee ist nur ein Thema, wenn der Rücken bei 100 Prozent ist. Eine Entscheidung fällt der Tournee-Sieger von 2014/15 nach Weihnachten - Skisprung-Österreich zittert!