skispringen

In Bischofshofen wollen ÖSV-Adler ihre letzte Chance für Podestplatz nützen.

Für die ÖSV-Adler steht beim Tournee-Finale viel auf dem Spiel. Nach einem verpatzten Auftritt auf der Heimschanze in Innsbruck ist zwar der Gesamtsieg außer Reichweite, in Bischofshofen geht es am Mittwoch (16.45 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) jedoch um die Ehre. Diese soll mit dem ersten Stockerlplatz bei dieser Tournee wiederhergestellt werden. Stefan Kraft und Michael Hayböck, die am Bergisel Achter bzw. Neunter wurden, glauben fest daran. Viel habe auch am Sonntag nicht gefehlt, lautete ihr einstimmiger Tenor.

Bereits am Dienstag (16.30 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) steigt die Qualifikation in Bischofshofen. 13 Österreicher kämpfen um den Einzug in den Hauptbewerb.

Stockerl-Flaute hält seit 7 Tourneespringen an

Insgesamt warten Kraft & Co. seit sieben Tournee-Springen auf einen Stockerlplatz. Ein Sieg ist bereits über vier Jahre her (Kraft 2016 in Oberstdorf). Philipp Aschenwald, der in der Gesamtwertung als bester Österreicher nur auf Rang neun liegt, will die magere Ausbeute aus der jüngsten Vergangenheit ausblenden: "Es hilft nichts, der nächste Angriff folgt in Bischofshofen", sagte er im ORF-Interview, nachdem er in Innsbruck auf Rang 22. landete.

Sie verkaufen sich schlechter, als sie sind

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl hofft, dass seine Schützlinge die Leichtigkeit wiederfinden. "Es ist schade, weil sie sich schlechter verkaufen, als sie eigentlich sind. Ich kann es nur immer wieder sagen", meinte der 44-Jährige. Die Form der ÖSV-Adler sei nämlich keine schlechte.