Kramer feiert Doppelsieg in Nischnij Tagil

Sara Marita Kramer hat auch am Sonntag das Weltcup-Skispringen in Nischnij Tagil gewonnen und damit einen Doppel-Sieg gefeiert.

Die 19-jährige Salzburgerin holte ihren bereits fünften Saisonerfolg beziehungsweise insgesamt sechsten insgesamt. Sie gewann 10,8 Punkte vor der nun wieder knapp Gesamt-Weltcupführenden Nika Kriznar (SLO) und der Japanerin Sara Takanashi (+13,1). Kriznar führt jetzt fünf Punkte vor Takanashi, Kramer verkürzte den Rückstand auf 91 Zähler.

Damit ist vor dem Weltcup-Finale in Tschaikowski für Spannung gesorgt. Das aktuell beste Trio im Weltcup liefert sich einen Dreikampf um die große Kristallkugel, Kramer ist aber freilich vor den beiden letzten Einzelwettkämpfen in Russland nicht Topfavoritin. Auch ein Teambewerb steht noch auf dem Programm. Kramer führt nach zwei Siegen in der in Russland ausgetragenen "Blue Bird Tour".