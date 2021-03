Nach Horror-Sturz: Tande aus dem Koma erwacht

Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica aus dem künstlichen Koma aufgewacht. "Der heutige Tag hat bestmöglich begonnen - mit dieser Nachricht von unseren guten Freunden in Slowenien: Daniel ist aufgewacht und redet jetzt mit seiner Mutter und seiner Freundin", teilte Norwegens Sportchef Clas Brede Braathen Montagfrüh verschiedenen norwegischen Medien mit. "Er ist bei vollem Bewusstsein und alles ist gut."

Daniel has waken up during the night and already been talking with his girlfriend and mom. Thanks a lot to the fantastic people in Planica´s firs aid and trauma center, the Ljubljana University Clinic, and to @ttrbovc,,, you are a special person❤️ pic.twitter.com/G1mh2CLkls