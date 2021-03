Der Norweger Daniel Andre Tande ist beim Probedurchgang zum Skifliegen in Planica schwer gestürzt.

Daniel Andre Tande kann bei den Skiflug-Bewerben in Planica nicht teilnehmen. Der 27-jährige Ex-Weltmeister liegt nach einem Horror-Sturz im Probedurchgang im Spital. Er ist mit voller Wucht am Aufsprunghang aufgeprallt und wurde nach medizinischer Erstversorgung per Helikopter ins Krankenhaus in Laibach geflogen.

© Gepa Pictures

