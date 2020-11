In der Halbzeit lauerten Haybock & Co. noch auf Platz zwei. Am Ende siegte das ÖSV-Springer in Wisla dann 8,7 Punkte vor Deutschland.

Das ÖSV-Quartett hat wie im Vorjahr den Teambewerb beim Skisprung-Weltcupauftakt in Wisla (Polen) für sich entschieden. Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft verwiesen Deutschland mit Weltmeister Markus Eisenbichler um 8,7 Punkte auf den zweiten Rang. Gastgeber Polen wurde mit 16,5 Zählern Rückstand Dritter.