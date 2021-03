Siegreiche Kramer wahrt letzte Chance im Kugelrennen

ÖSV-Jungstar Marita Kramer holte in Tschaikowski dritten Sieg en suite und muss im letzten Springen auf ein Wunder hoffen, um noch den Gesamt-Weltcup zu holen.

Sara Marita Kramer dominiert den auslaufenden Skisprung-Weltcup weiter nach Belieben. Die 19-jährige Salzburgerin siegte am Freitag mit 23,3 Punkten Vorsprung überlegen von der Normalschanze in Tschaikowski (Russland) und feierte ihren dritten Sieg in Serie. Die Japanerin Sara Takanashi übernahm als Tageszweite wieder die Führung im Gesamtweltcup 15 Punkte vor der Slowenin Nika Kriznar, die Dritte wurde. Kramer liegt noch 66 Punkte zurück.

Mit den Höchstweiten in beiden Durchgängen (99,5 m/100) sprang Kramer zu ihrem sechsten Saisonsieg. Dass sie sich auf der Schanze in Tschaikowski pudelwohl fühlt, hatte sie zuvor mit klaren Bestweiten in der Qualifikation und im Probedurchgang bewiesen.

Dank Kramers Erfolgslauf haben die Österreicherinnen die Führung im Nationencup übernommen, sie liegen nun 27 Punkte vor Slowenien. Die Entscheidung dürfte am Samstag im Teambewerb fallen, wo es für die siegreiche Nation 400 Punkte zu gewinnen gibt. Im ÖSV herrscht Zuversicht. Mit Daniela Iraschko-Stolz (7.), Sophie Sorschag (11.) und Chiara Hölzl (13.) schafften es am Freitag drei weitere Österreicherinnen in die Top 15.

Sieg der "Blue Bird Tour" kaum noch zu nehmen

Wäre der Winter nur ein kleines bisschen anders verlaufen, Kramer hätte wohl schon eine Hand an der großen Kristallkugel. Die von Trainern für ihr Fluggefühl gerühmte 19-Jährige konnte in Hinzenbach (Disqualifikation) und Rasnov (kein Start nach Corona-Test-Querelen) keine Zähler sammeln. Im Schnitt sammelt Kramer 82 Punkte pro Bewerb, Takanashi holt 75.

Immerhin der Gewinn der Russland-Serie "Blue Bird Tour" ist Kramer kaum noch zu nehmen. Nach drei von vier Bewerben liegt sie 44,4 Punkte vor Takanashi. Der Titel ist mit 10.000 Schweizer Franken dotiert. Nach dem coronabedingten Saisonabbruch im Vorjahr ist die Deutsche Juliane Seyfarth (2019) die bisher einzige Gewinnerin.