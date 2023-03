Spieler in den sozialen Medien: Wie berühmt sind Fußballer auf Instagram?

Fußballspieler dominieren die beliebtesten Bilder des sozialen Netzwerks.

Ein Foto von Lionel Messi, der den Sieg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft feiert, ist zum meistgelikten Bild auf Instagram geworden. Der Beitrag wurde im Dezember auf dem offiziellen Profil des Spielers veröffentlicht und hat bereits mehr als 75 Millionen Likes erhalten.

„Ich habe so oft geträumt, ich habe so viel gewollt, dass es immer noch nicht geklappt hat, ich kann es nicht glauben“, schrieb der Argentinier in der Bildunterschrift. „Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben. Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und vereint kämpfen, in der Lage sind, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Der Verdienst dieser Gruppe, die über den Individualitäten steht, ist die Stärke aller, die für denselben Traum kämpfen, der auch der Traum aller Argentinier war ... Wir haben es geschafft“, feierte Messi.

Wie jeder weiß, sind Likes und Zahlen auf Instagram das A und O, um den Erfolg in den sozialen Medien zu messen, nicht nur für Fußballer, sondern für alle Accounts. Heutzutage ist es sogar möglich, Likes über Seiten wie Follower24 zu kaufen. Aber welche anderen Posts sind neben Messis Bild auf Instagram erfolgreich? Es gibt noch einen weiteren berühmten Spieler auf dieser Liste, und Sie wissen wahrscheinlich schon, wer es ist.

Egg Gang

Wir sprechen über einen Beitrag aus dem Jahr 2019, direkt nachdem die Geschäftsfrau Kylie Jenner mit 18 Millionen Likes den Rang des meistgeteilten Fotos erreicht hatte. Ein Account namens Egg Gang hatte sich vorgenommen, das am meisten gelikte Foto zu haben - und das war in diesem Fall nur ein Ei vor einem weißen Hintergrund.

„Lasst uns gemeinsam einen Weltrekord aufstellen und den Post mit den meisten Likes auf Instagram bekommen“, hieß es in der Bildunterschrift. Und das taten sie! Derzeit hat das Foto mehr als 59 Millionen Likes.

Messi und Cristiano Ronaldo

Ja, auch der dritte Platz wird von dem argentinischen Fußballspieler belegt - und das ist noch nicht alles. Das Foto, das eigentlich eine Werbekampagne für Louis Vuitton ist, wurde von Cristiano Ronaldo gepostet und hat bereits mehr als 42 Millionen Likes.

Messi und die Weltmeisterschaftstrophäe

Und der Argentinier ist wieder aufgetaucht! Diesmal geht es um ein weiteres Bild, das der Spieler mit dem Weltpokal gepostet hat. In diesem Fall sitzt er mit dem Pokal im Flugzeug und nimmt ihn mit nach Hause. Der Beitrag erreichte mehr als 42 Millionen Likes.

Cristiano Ronaldo verkündet, dass er wieder Vater wird