Austrian League wird auf zehn Teams aufgestockt

Ab der neuen Saison 2022 wird die Teilnehmerzahl der Austrian Football Leagu auf zehn Teams erhöht.

Die Austrian Football League wird ab der Saison 2022 auf zehn Teams aufgestockt. Diese Entscheidung haben der Verband AFBÖ und die AFL-Teams in enger Abstimmung beschlossen. Einen Auf-und Abstieg in bzw. aus der AFL wird es in der nächsten Saison nicht geben, um die Strukturen zu festigen und um den Teams - vor allem den vier Aufsteigern - die Chance zu geben, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren.



Auch die Swarco Raiders Tirol und die Dacia Vikings, die sich nun in der European League of Football (ELF) engagieren, werden mit neu formierten Teams weiterhin in der AFL antreten. Details zum Spielplan und zum Spielmodus folgen zu einem späteren Zeitpunkt.



Aufgrund der Umstrukturierung wird es 2022 unter der Austrian Football League drei weitere Divisionen mit jeweils zehn Teams geben. "Es freut uns sehr, dass wir die lang geplante Aufstockung der Austrian Football League auf zehn Teams nun durchführen können. Die AFL-Teams haben gemeinsam Rahmenbedingungen erarbeitet, um die Liga noch nachhaltiger zu stärken und um den Aufsteigern mehr Zeit zur Entwicklung zu geben", meinte AFBÖ-Ligavorstand Gerwin Wichmann.



Die zehn Teams der Austrian Football League: Swarco Raiders Tirol, Dacia Vikings, SsangYong Danube Dragons, Projekt Spielberg Graz Giants, Prague Black Panthers, Rangers Mödling, Salzburg Ducks, Atrium Steelsharks Traun, Znojmo Knights (CZ), Telfs Patriots