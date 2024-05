Dragons wollen mit Derby-Sieg gegen Vikings Play-off fixieren

Das kommende Derby am Sonntag, den 26. Mai 2024, um 17 Uhr auf der Ravelin-Anlage zwischen AFL-Leader Vienna Vikings und Titelverteidiger Danube Dragons ist dieses Mal besonders brisant.

Nach dem spektakulären Statement-Sieg gegen die Prague Black Panthers in der Vorwoche (43:39), wollen die Donaustädter den nächsten wichtigen Sieg einfahren und dem Stadtrivalen zugleich die erste Saisonniederlage zufügen.



Im Hinspiel mussten sich die Dragons in letzter Minute geschlagen geben. Obwohl man das ganze Spiel, das eine wahre Defense-Schlacht war, dominierte und stets in Führung lag, konnten die Wikinger damals mit einer Schlussoffensive den Derby-Thriller am Donaufeld-Platz in den letzten Minuten noch drehen und haben sich mit einem 14:9-Sieg an der Spitze der AFL festgesetzt. Gelingt die Revanche ist eines klar: Die Dragons können schon für das Play-off planen. Wärhend man noch Duelle mit den Nachzüglern Salzburg und Telfs hat, nehmen sich die Raiders und Panthers im direkten Duell einen wichtigen Sieg weg, der den Weg für die Drachen frei machen würde, nachdem man das direkte Duell in beiden Fällen für sich entscheiden konnte.

Doch damals war ein Mann noch nicht dabei: Madre London. Der neue Dragons-Running-Back hatte eine weitere Trainingswoche mit dem Team und brennt auf sein drittes Spiel im grünen Trikot. Mit fünf Touchdowns in seinen ersten zwei Spielen bei den Drachen ist er in Wien bereits voll angekommen. Nach einer weiteren Trainingswoche mit dem Team will der neue Superstar auch den Vikings zeigen, dass es nahezu unmöglich ist ihn zu stoppen. „Ich fokussiere mich voll und ganz auf das Spiel, es wird Tag für Tag besser“, so der 28-jährige US-Amerikaner.

© Danube Dragons/El Maximus Manfredo Photography ×

Verletzungssorgen in der Dragons-Defense

Zwei AFL-Siege gegen Prag und einer in der CEFL gegen Florenz geben dem Titelverteidiger neuen Mut und Aufwind. „Manche meinten die Dragons sind im Panik-Modus. Nein, die Dragons sind im Sieger-Modus“, so Headcoach Armstrong nach dem 43:39-Thriller gegen Prag vergangenen Sonntag und weiter: „Die Vikings sind bis dato in dieser Gameseason ungeschlagen. Ouaterback Nico Hrouda ist der MVP der Liga und die Verteidigung war hervorragend. Obwohl bei uns acht Starter verletzungsbedingt ausfallen, stehen unsere Dragons für das nächste Spiel höchst motiviert bereit. Insofern ist es ein wichtiges Game.“

Das hat zur Folge, dass Präsident Uras Aslan erneut einspringen muss und seine Football-Pension vorerst auf Eis liegt. Allerdings wartet gegen die Vikings eine besondere Herausforderung auf ihn. Denn auf der einen Seite, will er keine Punkte zulassen, andererseits steht bei den Vikings mit Quarterback Nico Hroude die Zukunftshoffnung des österreichischen Nationalteams under Center. Aslan ist selbst Vizepräsident des heimischen Footballverbandes und weiß: "Ich muss ihn aufhalten, darf ihn aber auf keinen Fall verletzen", steht doch noch im Sommer die U20-WM an, wo Hrouda die AFBÖ-Auswahl zum Sieg führen soll.

Destiny lässt Dragons hoffen

So besorgniserregend die Personalsituation der Dragons ist, umso mehr können die Drachen aber auf die Rückkehr eines absoluten Leaders hoffen. Abwehr-Gigant Destiny Idiahi könnte nach seiner Knöchelverletzung, die ihn mehrere Wochen pausieren zwang sien Comeback feiern.

© Danube Dragons/El Maximus Manfredo Photography

Bis zu seiner Knöchel-Verletzung war er der Sack-Leader der Liga und auch nach drei verpassten Spielen liegt er immer noch auf Rang zwei, nachdem er bereits vier Mal den gegnerischen Quarterback zu Fall gebracht hat. Angesprochen darauf meint Idiahi: "Den Sack-Titel hole ich mir schon noch." Jetzt könnte er ausgerechnet im Derby sein Comeback feiern, allerdings will der 22-Jährige nichts überstürzen und nur dann spielen, wenn er wieder hundert prozentig bereit ist. Im oe24-Talk gibt der Defensive-Liner ein Update: "Mir geht es wieder gut, ich kann wieder schmerzfrei laufen." Nächste Woche im CEFL-Halbfinale gegen die Thonon Black Panthers wird er aber auf jeden Fall zurück sein und alles für die Chance auf zwei Titel in einer Saison geben. "Spätestens nach den Spielen gegen Salzburg und Telfs stehe ich wieder ganz oben", so Idiahi

Und auch wenn die Saison mit bisher zwei unglücklichen Niederlagen nicht nach Wunsch gelaufen ist, im Play-off, ist immer noch alles möglich. Auch im Vorjahr holte man sich den Titel, obwohl man im Grunddurchgang gegen die ungeschlagenen Prager nicht vorbeikam. "Das ist Dragons-Football, wir machen aus Kleinigkeiten enorm viel, auch wenn nicht alle fit sind", gibt der Nigerianer die Marschroute für das Stadtduell vor.

Vikings kämpfen um perfekte Saison

Auf der anderen Seite wollen die Vikings ihre weiße Weste verteidigen. Headcoach Benjamin Sobotka erinnert an letztes Jahr: “Nachdem wir das erste Spiel auf der Ravelin gewonnen haben, haben wir das zweite am Donaufeld verloren. Das gilt es zu verhindern!” Der Tabellenführer ist auf jeden Fall gewarnt.

Noch dazu steht das Gipfeltreffen der Wiener Football-Giganten im Zeichen des guten Zwecks. Zum 26. Mal findet am Sonntag die Charity Bowl und steht unter dem Motto „Starke helfen Schwachen“ steht. Der Reinerlös kommt “Licht ins Dunkel” zugute.