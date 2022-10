Football-Nationalteam haushoher Favorit um EM-Halbfinaleinzug

Auf der Mission "Erster EM-Titel für Österreich" wartet auf das rot-weiß-rote Football-Nationalteam Ungarn als nächste Hürde. Die Mannschaft von Cheftrainer Max Sommer trifft am Sonntag (13 Uhr) im Stadion des SR Donaufeld auf die Magyaren.

Nach der starken Leistung zum Auftakt in Marseille, wo der AFBÖ-Truppe ein überzeugender 35:7-Erfolg gegen Frankreich gelang, geht man als klarer Favorit in das Match. Bei einem Sieg stehen die Österreicher im EM-Halbfinale.

"Wir wollen keine Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ich möchte ein bissiges, gieriges, hungriges Team Österreich sehen. Wir wollen die Fans aus den Sitzen reißen", erklärte Sommer am Mittwoch bei einem Mediengespräch. Unterschätzen will er den Gegner keinesfalls. "Für Ungarn ist es das Spiel ihrer Geschichte, die sind erst aufgestiegen in den Pool A. Sie hatten noch nie so ein großes Nationalteam-Spiel. Das macht sie sehr gefährlich." Quarterback Alexander Thury fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass man mit Selbstbewusstsein reingeht, aber nicht hochnäsig wird."

Das Semifinale findet erst nächstes Jahr im August statt. Schweden und Finnland haben sich dafür bereits qualifiziert. Europameister Italien matcht sich Ende Oktober als Favorit mit Großbritannien um einen Platz in den Top 4. Gewinnen sowohl der Titelverteidiger als auch Österreich, treffen beide Teams im Halbfinale aufeinander.

Begründet wird vom AFBÖ indes ein Team Österreich "Ring of Honor" - ein exklusiver Kreis, in dem besonders verdiente Nationalspieler und Trainer der letzten 15 Jahre aufgenommen werden. In den "Genuss" kommen zunächst 18 Personen, darunter Ex-Quarterback Christoph Gross, Florian Grein, Christoph Schreiner oder Peter Kramberger. Einige von ihnen erhalten die Ehrung im Rahmen des Spiels gegen Ungarn.