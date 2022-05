Nach drei Auswärtssiegen am Samstag haben am Sonntag in den beiden Spielen der Austrian Football League (AFL) wieder die Heim-Mannschaften gewonnen.

Die Graz Giants setzten sich gegen die Dacia Vikings mit 27:24 durch und stoppten damit ihre Serie von zuletzt vier Niederlagen. Auch die Salzburg Ducks, die in der Vorwoche ihren ersten Saisonsieg gefeiert haben, hatten wieder Grund zur Freude. Die Gastgeber besiegten die Atrium Steelsharks Traun mit 21:14.