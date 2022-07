Diving Ducks und Wanderers erfolgreich

Die Ost-Division Leader Wr. Neustadt Diving Ducks und Vienna Wanderers blieben am Wochenende erfolgreich.

Gleich drei Spiele in Folge gewannen die Wr. Neustadt Diving Ducks gegen die Traiskirchen Grasshoppers im Verlauf des vergangenen Wochenendes - im Verlauf der Saison gewannen sie sogar alle fünf Duelle. Damit sicherten sie sich auch den zweiten Platz in der Ost-Division der Baseball Bundesliga. Während für Traiskirchen noch ein Nachtragsspiel am kommenden Mittwoch auf dem Programm steht, ist der Grunddurchgang für den amtierenden Meister aus Wr. Neustadt mit dem Sieg in Traiskirchen beendet ist.

Wanderers gegen Blue Bats souverän

Die Vienna Wanderers behielten bei den Schwechat Blue Bats mit 8:4 die Oberhand. Zwischenzeitlich lag der Gewinner der Division Ost bereits mit 8:0 in Führung. Als Starting Pitcher war auf Seiten der Wanderers Daniel Walenta im Einsatz, während bei den Bats Lukas Schütz versuchte die Schläger unter Kontrolle zu halten. Die Wanderers erwischten einen Traumstart und konnten dank eines Grand-Slam Homeruns von Dominik Talir in den ersten zwei Innings schon eine 6:0 Führung herausspielen.

Die Offensive der Bats wiederum brauchte lange, um ins Spiel zu kommen. Erst im sechsten Inning gelangen den Niederösterreichern die ersten beiden Runs in der Partie. Im achten Inning folgten zwei weitere Runs der Blue Bats. Im neunten Inning behielt Angelo Thau als neuer Pitcher der Wanderers die Nerven und beendete das Spiel dank eines Game-Ending Double Plays beim Spielstand von 8:4. Nächstes Wochenende treffen die Wanderers und Blue Bats am letzten Spieltag des Jahres erneut aufeinander, bevor es für beide Mannschaften in den Playoffs weitergeht.