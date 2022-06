Split bei Traiskirchen gegen Attnang

Im Sonntags Duell der Baseball Bundesliga trennen sich die ASAK Attnang Athletics und die Traiskirchen Grasshoppers mit einem Split.

Die Traiskirchen Grasshoppers starteten zunächst erfolgreich in den Doubleheader gegen die ASAK Attnang Athletics. Grasshoppers-Pitcher Tobias Kiefer warf ein „complet game“ und musste dabei nur einen einzigen Run abgeben. Doch auch in der Offensive lief es für Kiefer gleich zu Beginn erfolgreich - er startete mit einem 2-RBI-Homerun in die Begegnung. Der Most Valuable Player der Vorsaison legte im Verlauf des Spiels weitere Basehits nach und behielt am Mound die Nerven. Die Athletics kamen zwar im achten Inning noch zu einem Run, für die Ausholjagd reichte es allerdings nicht mehr. Traiskirchen setzte sich im ersten Spiel schließlich mit 4:1 durch.

Im zweiten Aufeinandertreffen des Tages gelang den Athletics die prompte Revanche. Gegen Davin Tongue auf dem Mound konnten die Gäste bereits im zweiten und dritten anschreiben. Traiskirchen konnte den ersten Run erst im sechsten Abschnitt verbuchen, doch auch da hatten dann die Athletics die passende Antwort und ein Single von Sammy Hackl ermöglichte den Run zum zwischenzeitlichen 4:1 von Martin Gruber. Die Grasshoppers kamen nicht mehr ins Spiel zurück und mussten schließlich eine 2:7 Niederlage hinnehmen.