Split-Wochenende in der Baseball Bundesliga

In der Baseball Bundesliga bleibt es extrem spannend! Am Samstag trennten sich sowohl die Schwechat Blue Bats und Dornbirn Indians (2:13, 3:1) als auch die Hard Bulls und Vienna Wanderers (2:15, 5:3) mit einem Split.

Im Duell zwischen Dornbirn und Schwechat war Spiel eins mit Mercy Rule bereits nach sieben Innings mit 13:2 zu Gunsten der Dornbirn Indians eine klare Angelegenheit. Die Vorarlberger, die erstmals seit dem 11. Juni in der Baseball Bundesliga im Einsatz waren, führten bereits nach dem ersten Inning mit 3:0, ehe Michael Salzmann und Moritz Riedmann mit zwei Homeruns zwei weitere Runs nachlegten. Nach einem punktelosen dritten Inning verbuchte der Vorjahresfinalist im vierten Inning gleich sieben Runs, Highlight-Play war ein 3-RBI-Homerun von Marcel Theiner. Ein bis dahin nahezu schadloser Ryan Rupp am Mound der Indians musste die einzigen Runs im sechsten Inning hinnehmen. Für den Schlusspunkt einer einseitigen Partie sorgte Nachwuchstalent Jamie Hegarty im siebenten Inning bei seinem Debut in der höchsten Österreichischen Baseballliga. In seiner ersten Plate Appearance sorgte er mit einem weiteren Homerun für den Endstand.

Weniger Runs dafür mehr Spannung und einen wichtigen Heimsieg der Schwechat Blue Bats bekamen alle Fans im zweiten Spiel zu sehen. Beim 3:1-Sieg kamen alle vier Runs bereits in den ersten beiden Innings aufs Scoreboard. Die Blue Bats legten nach einem Double von Matthew Jensen und einem anschließenden Run von Livan Trujillo Silva vor. Im zweiten Inning gelang den Indians der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe die Blue Bats mit zwei Runs auf 3:1 stellten und somit früh den Endstand herstellten. Blue Bats Starting-Pitcher Kyle Smyth übergab nach sechs Innings an Roman Guthrie, der nur im achten Inning in die Bredouille kam. Bei Bases Loaded behielt er aber die Nerven und brachte die Partie schlussendlich souverän nach Hause. Insgesamt war es erst der zweite Sieg der Blue Bats über die Indians in der Baseball Bundesliga. In der Tabelle haben sie als Sechster weiterhin alle Chancen auf den Playoff-Einzug. Unmittelbar davor liegen die Indians auf dem fünften Platz.

Split auch in Hard

Auch im Doubleheader zwischen den Hard Bulls und den Vienna Wanderers war Spiel eins eine klare Angelegenheit für den Favoriten aus Wien. Der Titelverteidiger setzte sich klar mit 15:2 durch, wobei acht Runs erst im achten und neunten Inning aufs Scoreboard kamen. Nach zwei punktelosen Innings zu Beginn der Partie gingen die Bulls im dritten Inning sogar zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung, ehe die Wanderers in den Innings vier und fünf auf 7:2 davonzogen. Wanderers-Starter Lennard Halper, der in fünf Innings vier Hits und zwei Runs kassierte, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits an Fabian Hirnschal übergeben. Dieser hielt sich in vier Innings komplett schadlos. In der Offense sorgte Dominik Talir im neunten Inning für das Highlight der Partie, der bei Bases Loaded einen Grand Slam Homerun schlug.

Im Import-Game drückte einmal mehr Bulls-Pitcher Kelvis Palma dem Spiel seinen Stempel auf. Beim 5:3-Sieg musste Palma lediglich im vierten und im achten Innings Run zulassen. Im letzten Inning hatten die Wanderers noch einmal Bases-Loaded, konnten davon aber nicht profitieren, da Palma das Spiel mit zwei seiner insgesamt 14 Strikeouts zu Ende brachte. Die Bulls scorten ihre fünf Runs im zweiten, vierten und fünften Inning. Durch den Split haben die Vorarlberger weiterhin den vierten Tabellenplatz inne und bleiben somit auf Playoff-Kurs. Die Wanderers liegen hinter den Diving Ducks Wr. Neustadt auf Platz zwei.