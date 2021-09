Vienna Metrostars komplettieren Finale

Die Vienna Metrostars setzten sich in der Halbfinalserie der Baseball Bundesliga souverän mit 3:0 gegen die Dornbirn Indians durch.

Nachdem die ersten beiden Siege der Wiener bereits vor vier Wochen eingefahren wurden, legte der amtierende Meister nun nach der Nationalteampause nach und machte mit einem 16:9 den Aufstieg perfekt. Im Finale warten die Diving Ducks Wr. Neustadt, die sich bereits vor mehreren Wochen gegen die ASAK Athletics in der zweiten Semifinalserie durchsetzten.

Die Vienna Metrostars stehen zum 22. Mal in ihrer Klubgeschichte im Finale der Baseball Bundesliga. Der amtierende Meister verbuchte am Samstag im dritten Semifinalspiel einen 16:9 Erfolg, um den Aufstieg zu fixieren.

Mit einer 2:0 Serienführung reisten die Wiener am Samstag ins Ländle. Im Abschiedsspiel von Joachim Frick – er spielte 20 Jahre lang für die Indians – lieferten die Gastgeber dem Rekordmeister das erwartet schwierige Spiel. Obwohl bei den Indians weiterhin die Dauerverletzten fehlten, hielten sich die Vorarlberger lange im Spiel. Im sechsten Inning ging Dornbirn gar durch ein Sechs-Run-Inning mit 9:8 in Führung. Die Metrostars hatten aber den längeren Atem. Prompt eroberten die Wiener mit drei Runs im siebenten Inning die Führung zurück und bauten den Vorsprung bis zum Ende kontinuierlich aus. Der amtierende Meister setzte sich schließlich mit 16:9 durch und steht damit als zweiter Finalist fest. Bei den Metrostars wussten vor allem Dominik Löffler, Benni Salzmann und Claus Seiser, der den einzigen Homerun der Wiener verbuchte, zu überzeugen. Bei den Indians gelang Joachim Frick in seinem letzten Spiel ebenfalls ein Homerun.