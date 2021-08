Wiener Derby um Einzug ins Halbfinale

Die Playoffs 2021 der Baseball Bundesliga werden am Samstag mit dem Wiener Derby eröffnet.

Die Vienna Metrostars und die Vienna Wanders duellieren sich in einer „best-of-three“-Wild-Card-Serie um den Einzug ins Halbfinale, wo bereits die Dornbirn Indians warten. Bereits am Samstag empfangen die Metrostars als Titelverteidiger im Doubleheader die Wanderers. Endet dieses Aufeinandertreffen mit einem Split, fällt am Sonntag die Entscheidung. Während die beiden Teams aus Wien schon mitten in der Postseason stehen, duellieren sich zum Abschluss des Grunddurchgangs noch die Hard Bulls mit den Feldkirch Cardinals um Rang drei im Westen.

Metrostars muss ins "Bim-Derby"

Der amtierende Meister stand auch im Grunddurchgang 2021 die meiste Zeit an der Spitze der Division-Ost. Ausgerechnet am letzten Spieltag mussten die Vienna Metrostars den Platz an der Sonne aber an die Wr. Neustadt Diving Ducks abgeben. Zwei Siege aus drei Spielen gegen die Vienna Wanderers reichten am vergangenen Wochenende nicht, um die Tabellenführung gegen die Niederösterreicher zu verteidigen.

Statt der direkten Semifinal-Qualifikation, müssen die Metrostars in der Wild-Card-Serie erneut im „Bim-Derby“ gegen die Wanderers bestehen. "Die Bim-Series bieten immer Spannung pur und haben ihre eigenen Regeln" meint Headcoach JT Hilliard und spielt darauf an, dass die Karten neu gemischt sind, obwohl vier von fünf Duellen im Grunddurchgang an den amtierenden Meister gingen. "Es wird von der Tagesverfassung der Teams abhängen, wir müssen konzentriert ins Spiel gehen und dürfen uns keine Fehler erlauben. Jeder Fehler wird könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein", so Hilliard.

Pitching als entscheidender Faktor

Die bisherigen fünf Duelle in dieser Saison waren allesamt hartumkämpft. Zwei davon konnten die Metrostars gar nur mit einem Run Differenz für sich entscheiden. Die Wanderers sehen das Pitching als entscheidenden Faktor, der über Sieg oder Niederlage entscheiden wird.

Gelingt es einem der beiden Teams bereits am Samstag beide Spiele zu gewinnen, ist nicht nur der Semifinaleinzug fixiert, sondern auch das vorzeitige Saisonaus des Derby-Gegners besiegelt. Bei einem Split kommt es am Sonntag auf der Spenadlwiese im Wiener Prater zum großen Bim-Derby-Showdown. Gespannt dürften jedenfalls die Dornbirn Indians dieses Aufeinandertreffen beobachten, warten diese doch bereits im Halbfinale auf ihren Gegner aus Wien. Die Spiele werden im Livestream auf www.baseballsoftball.tv übertragen.