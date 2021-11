Oberwart fügt BC Vienna erste Saisonniederlage zu

Die Oberwart Gunners haben BC Vienna in der vierten Runde der Basketball-Superliga die erste Saisonniederlage beigebracht.

Die Burgenländer besiegten den Tabellenführer am Donnerstag vor Heimpublikum deutlich mit 84:61 (51:28). Die Gunners halten nun wie die Wiener und UBSC Graz bei sechs Punkten. Meister Gmunden und Klosterneuburg setzten ihren schlechten Saisonstart fort. Die Oberösterreicher unterlagen in St. Pölten 71:78 (35:38). Die Dukes kassierten daheim gegen das bisherige Schlusslicht Vienna Timberwolves mit 62:67 (33:26) die dritte Niederlage in Serie.