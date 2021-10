Basketball-Bundesligist Flyers Wels hat auch seine dritte Partie im Alpe-Adria-Cup der Männer verloren.

Die Oberösterreicher unterlagen am Dienstag in Sibenik in Kroatien bei GKK Sibenka nach einer schwachen ersten Hälfte 81:104 (26:51). Davor waren die Welser beim tschechischen Team Pardubice sowie in der Slowakei Levici Patrioti unterlegen. Nun folgen die drei Heimspiele, los geht es am nächsten Dienstag (19.00 Uhr) gegen Pardubice.