Frankreich steht nach Verlängerung im Basketball-EM-Halbfinale

Frankreich ist am Mittwochabend als drittes Team ins Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft in Berlin eingezogen.

Der Olympiazweite von Tokio besiegte Italien nach einem Krimi samt Verlängerung mit 93:85 (77:77, 38:31). Der Gegner in der Runde der besten vier Teams am Freitag wurde ab 20.30 Uhr zwischen Titelverteidiger Slowenien und Polen ermittelt. Spanien und Deutschland haben schon am Dienstag den Aufstieg geschafft.



Frankreich kontrollierte die Partie gegen den Serbien-Bezwinger vom Start weg und profitierte lange von einer starken Trefferquote aus der Distanz. Dennoch schien "Les Bleus" das Spiel zu entgleiten, als Italien gegen Ende des dritten Viertels erstmals in Führung ging und sich bis auf 64:56 absetzte. Letztlich retteten sich Evan Fournier, Rudy Gobert und Kollegen wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung, in der sie die Oberhand behielten. Thomas Heurtel (20) und Gobert (19) bzw. Simone Fontecchio und Marco Spissu (je 21) waren die erfolgreichsten Werfer.



"Les Bleus" könnten aus Berlin zum vierten Mal bei den jüngsten fünf Europameisterschaften mit Edelmetall nach Hause reisen. 2013 hat Frankreich zum bisher einzigen Mal den kontinentalen Titel geholt.