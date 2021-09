Mahalbasic mit Double-Double bei Spanien-Comeback

Mit je zwölf Punkte und Rebounds hatte der ÖBV-Center einen großen Anteil beim 92:73-Erfolg von Aufsteiger Lugo über Teneriffa.

Rasid Mahalbasic hat sich beim Comeback in der spanischen ACB mit einem Double-Double eingestellt. Der ÖBV-Center markierte beim 92:73 von Aufsteiger CB Breogan aus Lugo gegen Teneriffa in der ersten Runde der neuen Saison in der stärksten europäische Basketballliga je zwölf Punkte und Rebounds. Erfolgreichster Werfer des Clubs aus Galicien war der NBA-erfahrene Dzanan Musa mit 25 Zählern.

Mahalbasic war in 25:27 Minuten Einsatzzeit zweitbester Scorer und stärkster Mann an den Brettern seines Teams. Er hatte bereits 2016/17 in Spanien gespielt, damals für Real Betis Sevilla. Lugo ist die 13. Station im Ausland für den 30-jährigen Klagenfurter.