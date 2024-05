Koloss aus Rhodos erobert Toskana: Brajkovic wechselt nach Pistoia

Luka Brajkovic sagt "Jiásu" zur griechischen Ferieninsel Rhodos und schnürt ab der kommenden Saison seine Basketballschuhe in der italienischen Serie A.

Nach einer triumphalen Zeit bei Kolossos Rhodos, wo "Big Luka" mit überragenden Durchschnittsleistungen von 14 Punkten, 6,6 Rebounds und einem Block pro Spiel maßgeblich zum Erfolg des Teams beitrug, schlägt der 2,08 Meter große Nationalspieler nun sein Zelt in Italien auf. Sein Ziel? Der Serie-A-Klub Pistoia Basket 2000.

»Will nicht nur Kader füllen«

Pistoia beendete das abgelaufene Spieljahr als Aufsteiger in die Serie A auf Platz sechs bzw. als Viertelfinalist unter 16 Teams und zog am Mittwoch alle Register und präsentierte mit Brajkovic seinen ersten Top-Transfer für die kommende Saison. "Die Serie A ist eine Top-Liga in Europa, die auf jeden Fall geeignet ist, den nächsten Schritt zu machen. Ich gehe lieber zu einem Verein, der mich wirklich will, statt nur den Kader zu füllen", unterstrich Nationalspieler Brajkovic seine Entscheidung.

Brajkovic hat Chance auf Königsklasse

Ron Rowan, der neue Präsident und Macher des Klubs, griff höchstpersönlich zum Telefonhörer, um den Power Forward und Center an Land zu ziehen. Der erfahrene Italien-Profi, der auch sieben Mal für die Portland Trail Blazers in der NBA auflief, hat vor allem eins im Sinn: die Offensive zu verstärken. In der vergangenen Saison dümpelte Pistoia in dieser Hinsicht auf dem elften bzw. 13. Platz herum. Doch das soll sich mit "Big Luka" ändern! Zudem winken dem toskanischen Klub Möglichkeiten im EuroCup oder gar in der Champions League. Ein aufregendes Kapitel wartet auf Brajkovic! .