Brajkovic vor rot-weiß-roter Heimspiel-Premiere auf MVP-Kurs

Das lange Warten hat ein Ende! Am Donnerstag (19.15 Uhr/live ORFSport+) ist Österreichs Basketball-Nationalteam endlich wieder im Einsatz. Und zwar zuhause im Wiener Hallmann Dome in der Vorqualifikation für die WM 2027 gegen Armenien.

Eine ganz besondere Partie wird es vor allem für Griechenland-Legionär Luka Brajkovic. Der Power Forward, der seit Sommer 2023 bei Kolossos Rhodos unter Vertrag ist, steht in Wien vor seiner Heimspiel-Premiere im rot-weiß-roten Nationaltrikot. "Das Ziel ist ganz klar der erste Länderspielsieg", sagte der 24-jährige Vorarlberger nach seiner Ankunft in der Bundeshauptstadt. "Big Luka" hat bereits zwei Einsätze für die A-Auswahl vorzuweisen, aber im vergangenen Februar gab es in der damaligen Vorqualifikation zur EM 2025 zwei Auswärts-Niederlagen gegen Polen und Kroatien.

Dennoch spielte Brajkovic mit zehn bzw. 14 Punkten sowie fünf bzw. zehn Rebounds bereits glanzvoll in der Nationalmannschaft auf. "Vor heimischen Fans und meiner Familie, die extra aus dem Ländle anreist, will ich nun auch erstmals einen Sieg feiern", betonte der Feldkircher, der vor Rhodos, bereits Erfahrungen beim spanischen Profi-Klub Rio Breogan sammelte.

Brajkovic führt MVP-Ranking an

Unter dem Korb muss sich das Team von Head Coach Chris O'Shea mit Brajkovic, dem derzeit effizienteste Spieler der griechischen BasketLeague, aber auf alle Fälle nicht verstecken. Sechs Runden vor dem Start der Play-offs führt der imposante 2,10-Meter-Riese mit 328 Ranking-Punkten die Liga sogar als "Most Valuable Player" an und stellt damit Basketballstar Größen wie Kostas Antetokounmpo (Bruder von NBA-Star Giannis Antetokounmpo) und die Euro-League-Ikone Mathias Lessort in den Schatten.

Großer Andrang auf Länderspiel-Hit

Zwar scheint die „Pre-Qualifier“-Gruppe mit Armenien und Albanien machbar aber nur mit einem Heimsieg in vier Tagen dürfen Brajkovic und Co. an die Zukunft, also die WM 2027 in Katar, denken. Wer das Team unterstützen will , kann noch Tickets für den Heimspiel-Kracher ergattern aber aufgepasst es sind schon über 1.000 verkauft!