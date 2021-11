ÖBV-Frauen erstmals seit 1999 in EM-Quali am Start

Österreichs Basketball-Frauen starten in eine neue Ära.

Mit dem Spiel in Dänemark am Donnerstag (18.30 Uhr, live ORF Sport + ab 19.30 Uhr) sind sie erstmals seit 1999 wieder in einer EM-Qualifikation am Start. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe F auf dem Weg zur Endrunde 2023 sind Montenegro - am Sonntag (18.00 Uhr, live ORF Sport +) im Multiversum Schwechat zu Gast - und Russland. Die folgenden Partien finden im November 2022 und Februar 2023 statt.

Teamchef Hubert Schmidt kann auf 13 Spielerinnen zurückgreifen. Unter ihnen sind sieben Legionärinnen, die achte wäre Valentina Klocker gewesen, die jedoch mit einem Kreuzbandriss ausfällt. "Wir sind Außenseiter, rechnen uns aber gegen Dänemark schon Chancen aus", sagte Schmidt vor dem Auftakt. Sigi Koizar kennt zumindest eine Gegnerin ganz genau. Die Dänin Maria Steen Jespersen ist ihre Clubkollegin bei Basket Leganes in Spanien.

36 Nationen rittern um 14 Tickets

Österreichs Frauen hatten zuletzt im Mai 1999 an einer EM-Qualifikation teilgenommen. Bei einem Turnier in Stara Sagora (BUL) gingen vor mehr als 22 Jahren alle fünf Partien verloren. Die letzten internationalen Bewerbspiele fanden im Sommer 2014 mit der "Europameisterschaft der kleinen Länder" statt.

In die anstehende Qualifikation ziehen 38 Nationen. 36 rittern um 14 Tickets, zumal Slowenien und Israel als Gastgeberländer der kommenden Endrunde fix qualifiziert sind. Zudem nehmen die Sieger der zehn Gruppen und die vier besten Zweiten am kontinentalen Bewerb im Sommer 2023 teil.