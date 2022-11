ÖBV-Frauen gelingt Überraschungssieg gegen Dänemark

Österreichs Basketball-Frauen-Nationalteam hat im dritten Anlauf in der EM-Qualifikation den ersten Sieg gefeiert. Die ÖBV-Auswahl setzte sich am Sonntag im Hallmann Dome in Wien gegen Gruppe-F-Tabellenführer Dänemark überraschend mit 66:63 (36:38) durch.

Dadurch halten die Österreicherinnen, die nach einem Jahr Pause die Quali fortsetzten, nun bei vier Punkten, die Dänen haben wie der Zweite Montenegro einen Zähler mehr auf dem Konto.

Zuvor hatte es in Dänemark (48:82) und gegen Montenegro (60:70) Niederlagen gesetzt. Österreich gelang damit gegen die Däninnen eine eindrucksvolle Revanche. "Das war als Damencoach sicher das schönste Match bisher, heute bin ich wirklich den Tränen nahe", betonte ÖBV-Teamchef Hubert Schmidt.

Der Frauen-Basketball habe es nicht immer leicht in Österreich gehabt, sei vergessen und nicht gefördert worden. "Man hat heute gesehen, was die Mädels draufhaben, und nach diesem hohen Rückstand zurückzukommen, das war eigentlich nur Herz. Wir haben so gefightet am Rebound und immer den Extraschritt gemacht. Unglaublich", so Schmidt. Mit einem Matchsieg habe man das Ziel in der Quali bereits erreicht.

Weil Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert ist, sind in der Gruppe F nur noch drei Nationen dabei. Österreichs letzte Hürde wartet am 9. Februar in Montenegro. Die zehn Gruppensieger und die vier besten Zweiten erreichen die Endrunde. Slowenien und Israel sind als Ausrichter automatisch qualifiziert. Österreich hat 1972 letztmals an einer Frauen-EM teilgenommen.