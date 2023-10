Pöltl im Free-TV: ProSieben überträgt NBA-Spiele

Sonntag wird der neue Basketballtag! Denn die stärkste Baskteball-Liga der Welt (NBA) mit Österreich-Superstar Jakob Pöltl wird in der kommenden Saison im Free-TV übertragen.

Deutschlands Triumph bei der Basketball-Weltmeisterschaft hat Spuren hinterlassen - auch auf dem TV-Markt. Denn wie ProSieben am Dienstag offiziell verkündete, wird der deutsche Privatsender in der am 24. Oktober beginnenden Spielzeit der NBA über 50 Partien im Free-TV übertragen. Hinzu kommen auch weitere Begegnungen in den Play-offs und den Finals.

Kein Stream für Pöltl-Fans notwendig

Die Sportsparte «ran» werde vor allem die Partien um die deutschen Superstars und Weltmeister Dennis Schröder und Daniel Theis (Indiana Pacers) regelmäßig übertragen. Glück für die heimischen Basketball-Fans. Denn der deutsche MVP Schröder spielt in der kommenden Saison gemeinsam mit dem 2,16-Meter-Riese Jakob Pöltl bei den Toronto Raptors.

Die "Hardcore-Basketball-Fans" können weiterhin auf DAZN zugreifen. Das Streaming-Portal hat die Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Teil des Rechtepakets sind mehr als 200 Spiele der neuen NBA-Saison.

NBA in Konkurrenz zur NFL

Die NBA-Übertragung steht somit in direkter Konkurrenz zur NFL, die heuer bekanntlich auf RTL und nicht mehr bei ProSieben zu sehen ist. Nachdem die Einschaltquoten dort schon bislang nicht berauschend waren, dürfte man es bei der Konkurrenz nicht gerne hören, dass Sportfans nun jeden Sonntagabend ein weiteres Free-TV-Angebot zur Auswahl haben.

Los geht es bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober: Dann empfängt Meister Denver Nuggets mit Nikola Jokic Lakers-Legende LeBron James zum Saisonauftakt 2023/24. Übertragen wird dieses Spiel, das um 1.30 Uhr deutscher Zeit startet, auf ProSieben und im Livestream.