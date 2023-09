So siegt ein Testspiel in Belgrad aus

Über dieses Basketball-Match redet die ganze Welt. Unter freiem Sternenhimmel veranstaltete der serbische Klub Partizan gegen die Spanier Fuenlarada ein spektakuläres Testspiel in Belgrad. Der klare 93:63-Sieg wurde dabei aber nur zur Nebensache.

Im Tašmajdan-Stadion sorgten 7.000 Fans mit Fackeln, Pyrotechnik und lautem Gesang für eine fantastische, noch nie dagewesene Atmosphäre. Auch Aleksa Avramovic, der mit Serbien bei der Basketball-WM die Silber-Medaille ergatterte und selber für die schwarz-weißen spielt, ließ sich das Sensations-Match nicht entgehen.

Von Beginn an zeigte die Mannschaft von Željko Obradović Stärke. Alles andere als ein Sieg wäre für die Serben nicht in Frage gekommen. Vor allem Neuzugang PJ Dozier konnte seinen Augen nicht glauben. "Was für eine Atmosphäre! Es ist ein Segen, vor solchen Fans zu spielen. Ich habe versucht meine Aufmerksamkeit auf das Spiel zu richten, aber ich habe die ganze Zeit auf die Fans geschaut", betonte der ehemalige NBA-Spieler.

Doch schauen Sie selbst. Bilder sagen mehr als tausend Worte: