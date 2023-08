So viel NBA-Power steckt in der Basketball-WM

Am Freitag fällt der Startschuss zur 19.Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Insgesamt 32 Nationen kämpfen bis zum 10.September nicht nur um die Goldmedaille, sondern auch um die Tickets für Olympia 2024 in Paris. Österreich ist leider nicht mit von der Partie.

Anders als in anderen Sportarten, ist die Weltmeisterschaft im Basketball kein absolutes Pflicht-Event für die ganzen internationalen Topstars. Sie verzichten lieber auf die Teilnahme und schonen sich für die neue Liga-Saison. Da heuer aber einiges auf dem Spiel steht, dürfen sich die Fans über besonders viel NBA-Power freuen. Ein Team, das von oben bis unten mit NBA-Stars ausgestattet ist, ist natürlich wieder einmal die USA. Obwohl beim fünffachen-Weltmeister die große Namen wie LeBron James, Kevin Durant oder Steph Curry fehlen, zählt das Youngster-Ensemble zu den großen Favoriten. 2010 und 2014 krönte sich das Team von Topcoach Steve Kerr das letzte Mal zum Weltmeister. Nach Platz sieben bei der WM 2019 soll Shooting-Guard Anthony Edward von den Minnesota Timberwolves nun die USA zum sechsten Titel führen. „Er ist zweifellos der Mann bei uns. Man sieht auch, dass er das weiß", sagte Kerr, der mit den Golden State Warriors seit 2014 vier NBA-Titel holte. © Getty × Soweit die Lage beim Rekordweltmeister. Aber auch darüber hinaus werden laut NBA Deputy Commissioner Mark Tatum mindestens 20 der 32 Mannschaften NBA-Spieler im Kader haben. Demnach setzt sich das ganze kanadische, sowie der Großteil des französischen und spanischen Aufgebots aus Topspielern der besten Basketball-Liga der Welt. Neben Jakob Pöltls Rapors-Kollegen und DBB-Kapitän Dennis Schröder, kann auch Deutschland mit drei weiteren NBA-Spielern glänzen (Daniel Theis von Indiana Pacers, Moritz Wagner & Franz Wagner von Orlando Magic). Nach der Bronzemedaille bei der WM hoffen Schröder und Co. dieses Jahr auch bei der WM auf ein Erfolgserlebnis. © Getty × Den wohl bekanntesten Superstar hat Slowenien mit im Gepäck. Luka Doncic, der Point-Guard der Dallas Mavericks zählt zum Gesicht der WM und will sein Nationalteam nicht nur zur ersten WM-Medaille überhaupt führen, sondern auch an den EM-Titel von 2017 anknüpfen. © Getty × MVP-Jokic lieber auf der Pferde-Rennstrecke Giannis Antetokounmpo (Griechenland) verzichtet nach einem Eingriff am linken Knie auf die WM. "Nach Monaten der Arbeit und mehreren Treffen mit Medizinern ist klar, dass ich nicht bereit bin, auf dem Niveau zu konkurrieren, das ich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft haben muss", ließ der "Greek Freak" wissen. Ohne den Star der Milwaukee Bucks sinken Griechenlands Chancen auf eine Medaille. Mehr in den Vordergrund rücken, könnte dadurch sein Bruder und Bucks-Teamkollege Thanasis Antetokounmpo. Besonders bitter ist die Pause des Meisterduos aus Denver. Im Juni feierten der Serbe Nikola Jokic und der Kanadier Jamal Murray noch gemeinsam Denvers ersten NBA-Meisterschaft. Bei der WM pausieren nun beide. Der MVP-Player Jokic geht mit Teammitglied Aaron Gordon in der Heimat lieber seinem Hobby dem Trabrennen nach.