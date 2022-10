Team Vienna schreibt in Paris heimische Basketball-Geschichte

Das 3x3 Team Vienna hat österreichische Basketballgeschichte geschrieben: Stefan Stojacic, Matthias Linortner, Martin Trmal und Quincy Diggs stürmten nach zwei großartigen Tagen ungeschlagen zu Gold beim topbesetzten World Tour Masters in Paris.

Beim topbesetzten Turnier der höchsten Kategorie lieferten die Wiener eine perfekte Leistung ab – und gewannen am Weg zum ersten Masters-Sieg unter anderem gegen die serbischen Star-Teams Ub und Liman, die Nummer eins und zwei der Welt. Im Finale ließen sie angeführt vom entfesselten MVP Stefan Stojacic Utrecht keine Chance, womit ihnen der Siegerscheck über 40.000 Dollar sicher war.

„Ich will mich bei allen bedanken, die das ermöglicht haben.“ Stefan Stojacic war nach dem Turniersieg den Tränen nahe. „Ich liebe meine Teammates, wir sind wie eine Familie. Dass wir diesen Erfolg feiern dürfen, ist einzigartig und vor allem unserem unglaublichen Kampfgeist zu verdanken.“ Der Erfolg ist wahrlich einzigartig – und sicher der größte, den ein österreichisches Basketball-Team jemals einfahren konnte. Stojacic: „Alle haben daran ihren Anteil, natürlich auch Filip Krämer und Nico Kaltenbrunner, die heute nicht am Court gestanden sind.“ Krämer fehlte verletzt, Kaltenbrunner war als fünfter Spieler in Paris als Motivator und Anpeitscher vor Ort.

Neben Stojacic waren am Court für diesen Erfolg auch die Leistungen von Defensiv-Monster Martin Trmal und „Sharpshooter“ Matthias Linortner. Die beiden Heeressportler erfüllten ihre Rollen auf perfekte Art und Weise – und ergänzten so den überragenden Stojacic und Quincy Diggs, der bei seinem erst dritten Turnier dem 3x3-Spiel schon seinen Stempel aufdrücken konnte. „Ich bin heute vollkommen erfüllt“, sagte Linortner in einer ersten Reaktion. „Jeder hat seine Rolle hervorragend gespielt. Nur jene die wissen, wieviel wir gegeben, investiert und geopfert haben, um hierher zu kommen, wissen auch, was das für uns bedeutet.“

Vorstoß in der Weltrangliste

„Ich bin überglücklich, dass wir ein Masters gewinnen konnten. Das ist die größte Sache, die mir in meiner Basketballkarriere bisher passiert ist. Ich bin so glücklich und stolz!“, kann es auch Trmal nicht fassen. „Wir haben nächste Woche zwar das nächste Turnier. Aber ich habe gerade nur im Kopf, welches Getränk ich heute Abend als erstes trinke. Das haben wir uns einfach so verdient.“

Mit dem geschichtsträchtigen Turnier-Sieg sicherte Team Vienna nicht nur ihren Platz für das World Tour Finale im Dezember in Abu Dhabi ab. Auch in der Weltrangliste werden die Stojacic und Co. einen großen Sprung nach vorne machen.