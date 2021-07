Mega-Eklat um UFC-Star Conor McGregor

Der Publikums-Liebling hat einmal mehr gezeigt, wie viel Absurdität in ihm steckt.

Während der Pressekonferenz vor dem Kampf gegen Dustin Poirier schimpft und schreit der Ire nach dem Amerikaner. Die "nettesten" Bezeichnung für seinen Gegenüber sind: "Du bellst wie ein Hund", "Du bist die Frau deiner Frau", "Deine Frau ist ein Mann", "Ich werde dir den Kopf einschlagen und abreißen". Das waren noch harmlose Beleidigungen, im Vergleich zu anderen. McGregor genießt dabei natürlich die Aufmerksamkeit der rund 1.000 Zuschauer und beleidigt auch einen Journalisten.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off ???? pic.twitter.com/5TcpHDL6ov